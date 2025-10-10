Apple s’apprête à renouveler sa gamme de Mac avec plusieurs nouvelles générations prévues entre la fin 2025 et l’été 2026, révélées par le développement de macOS Tahoe. Ces lancements, étalés sur plusieurs mois selon AppleInsider, promettent des avancées tant au niveau des performances que du design.

Le MacBook Pro M5 pour ouvrir le bal

D’ici la fin 2025, Apple lancera un MacBook Pro équipé de la nouvelle puce M5. Ce modèle de base a pour nom de code J704. Ce Mac portable, testé avec macOS Tahoe 26.0.2, succédera directement au MacBook Pro M4 (J604), dont les stocks se réduisent dans les Apple Store. De plus, la FCC aux États-Unis a récemment laissé fuiter l’existence d’un MacBook Pro encore non annoncé, corroborant cette échéance.

Au début de l’année 2026, Apple lancera le MacBook Air M5, décliné en versions 13 et 15 pouces (avec comme noms de code J813 et J815). Celui-ci fonctionnera sous macOS Tahoe 26.2. Il prendra le relais du MacBook Air M4 sorti en mars 2025, améliorant ses performances sans bouleverser le format.

En parallèle, Apple proposera également les modèles haut de gamme du MacBook Pro (J714 et J716) avec les puces M5 Pro et M5 Max disponibles en 14 et 16 pouces, avec macOS Tahoe 26.3, peu après le MacBook Air M5. Ils prolongent une tradition de sorties régulières pour les MacBook Pro haut de gamme, reprenant le rythme des lancements des précédentes itérations Pro et Max.

Mac mini, Mac Studio et iMac en vue pour l’été 2026

Vers l’été 2026, ce sera au tour des Mac mini (J873s et J873g) et Mac Studio (J775c et J775d) de voir le jour, probablement avec macOS Tahoe 26.4. Une nouvelle référence, J833ct, pourrait correspondre à un iMac également attendu à cette période. Cette nouvelle vague s’appuie sur des nouveautés matérielles qui s’annoncent substantielles.

Enfin, après ces lancements, Apple préparera le terrain pour les MacBook Pro M6 Pro et M6 Max (K114 et K116), annoncés avec un design plus fin et la première intégration d’écrans OLED sur la gamme. Il se murmure même que l’écran sera tactile.