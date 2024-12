Sans surprise, Apple prépare ses nouveaux Mac avec les puces M5, M5 Pro, M5 Max et M5 Ultra, mais quelle sera la date de sortie ? L’analyste Ming-Chi Kuo dévoile le calendrier de sortie.

Kuo révèle que la production de la puce M5 débutera au premier semestre de 2025. Il y aura ensuite la production des puces M5 Pro et M5 Max au second semestre de la même année. Puis il faudra attendre le courant de 2026 pour la puce M5 Ultra.

Les créneaux évoqués suggèrent que les Mac M5 seront disponibles dans un ordre similaire à celui des Mac M4. Apple mettra probablement à jour les MacBook Pro avec la puce M5 en octobre 2025 et le MacBook Air devrait avoir la puce M5 au cours du premier semestre 2026. Apple devrait mettre à jour le Mac Studio et le Mac Pro plus tard en 2026, ou en 2027.

Qu’en est-il des iMac et Mac mini ? Il est difficile de répondre pour l’instant. La raison est qu’Apple ne choisit pas une mise à niveau annuelle pour les deux Mac en question. Il se pourrait donc que la prochaine génération attende quelques années.

Les puces M5 seront assemblées avec le processus de troisième génération de TSMC, connu sous le nom de N3P. Cela se traduira par les améliorations de performances et de l’efficacité énergétique par rapport aux puces M4.

Kuo a également révélé que les puces M5 Pro, M5 Max et M5 Ultra auront le CPU (processeur) et GPU (puce graphique) séparés, ce qui est notable. En effet, toutes les puces A et M d’Apple regroupent les deux éléments.