Apple s’apprête à revoir son MacBook Pro avec un écran OLED et un lancement pour 2026. Cette évolution, prévue pour les modèles 14 et 16 pouces, promet des améliorations en matière de qualité d’affichage et d’efficacité énergétique.

Samsung Display, fournisseur exclusif des écrans OLED

Selon The Elec, les écrans OLED des futurs MacBook Pro seront produits par Samsung Display, qui devrait être le seul fournisseur. La production des dalles débutera au deuxième trimestre 2026, avec certains composants entrant en fabrication dès le premier trimestre. Des prototypes seront assemblés plus tard cette année dans l’usine Gen 8 OLED A6 de Samsung. Avec une capacité initiale de deux à trois millions d’unités, Samsung pourrait atteindre jusqu’à 10 millions par an si la demande explose.

Apple travaille à réduire les coûts de certains composants, mais des retards pourraient survenir si les nouvelles pièces développées par Samsung ne répondent pas aux exigences strictes de la marque.

Comparés aux écrans Mini-LED actuels des MacBook Pro, les écrans OLED offriront plusieurs atouts : une luminosité accrue, un contraste plus élevé avec des noirs plus profonds et une meilleure efficacité énergétique pour une autonomie prolongée. En outre, les rumeurs suggèrent que les MacBook Pro de 2026 adopteront un design plus fin et léger, et potentiellement doté d’une connectivité 5G, marquant une refonte.

Les nouveaux MacBook Pro OLED sont attendus au quatrième trimestre de 2026, entre octobre et décembre. Ce calendrier s’aligne avec d’autres fuites confirmant une refonte significative des MacBook Pro l’an prochain