Apple prépare en ce moment le tout premier MacBook Pro qui supportera la 5G. Ce sera la première fois qu’un Mac prendra en charge la connexion cellulaire et pas uniquement le Wi-Fi.

Un MacBook Pro 5G en préparation

La découverte a été faite par Macworld, après une erreur d’Apple rendant public un bout de code dévoilant plusieurs informations sur de futurs produits. L’une des informations glanées est qu’un MacBook Pro avec la puce M5 Pro (avec t6050 en nom de code) est en test et qu’il embarque un modem 5G.

Le code montre la présence de Centuari, qui est le nom de code de C1, le premier modem 5G d’Apple qui a fait ses débuts avec l’iPhone 16e en début d’année.

Pourquoi proposer un Mac 5G maintenant et pas avant ? L’une des raisons est probablement liée à l’autonomie. Le fait d’avoir un modèle cellulaire peut avoir un impact négatif sur l’autonomie. Mais Apple propose maintenant ses propres processeurs (les fameuses puces Apple Silicon) et son propre modem 5G, au lieu de passer respectivement par Intel et Qualcomm. Cela lui permet d’avoir un meilleur contrôle.

Cela se ressent dans les tests. Les Mac Apple Silicon sont bien moins gourmands en énergie que les précédents Mac Intel. Quant à l’iPhone 16e, il s’en sort bien au niveau de l’autonomie grâce au modem C1.

En décembre, Bloomberg avait déjà indiqué qu’Apple envisageait des des Mac cellulaires. Cela se confirme aujourd’hui avec la fuite venant directement d’Apple.

Le MacBook Pro M5 devrait sortir en 2026 et non en 2025 comme cela avait été annoncé auparavant.