Apple pourrait déroger à sa tradition de lancement automnal pour les nouveaux MacBook Pro. Alors que les rumeurs s’intensifient, un article de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui se focalise surtout sur la puce A20 de l’iPhone 18, suggère que les nouveaux MacBook Pro M5 arriveront en 2026 et non en 2025.

Un calendrier différent pour les MacBook Pro M5

Habituellement, Apple dévoile ses nouveaux MacBook Pro à l’automne. Cependant, des informations récentes, d’abord de Bloomberg et maintenant Ming-Chi Kuo, suggèrent un retard. Dans sa note, l’analyste évoque des « processeurs M5 haut de gamme dans les MacBooks de 2026 ». Cette précision laisse entendre que les variantes Pro et Max du processeur M5, réservées aux MacBook Pro, ne verront pas le jour avant l’année prochaine. Il se murmure que ce sera au début de 2026.

En parallèle, le MacBook Air M5, qui embarque généralement la version standard des puces M, reste attendu pour le début de 2026. Cette distinction entre les modèles suggère que le retard concerne spécifiquement les versions plus puissantes des puces M5, destinées aux MacBook Pro.

Ce décalage pourrait indiquer des défis techniques dans le développement des variantes Pro et Max du M5. Bien que la puce M5 standard devrait équiper l’iPad Pro dès cet automne, les versions plus performantes semblent poser problème. Une autre hypothèse avancée est stratégique : Apple pourrait synchroniser le lancement des MacBook Pro M5 avec un nouvel écran externe, dont les rumeurs circulent également.