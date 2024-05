2026 serait l’année où Apple lancerait un nouveau MacBook Pro équipé d’un écran OLED, selon les informations du cabinet Omdia. Il avait déjà été dit qu’Apple travaillait avec Samsung pour qu’il soit l’unique fournisseur de l’écran OLED d’un MacBook Air de 13 pouces.

« La demande d’écrans OLED dans les PC portables devrait croître de 37% (taux de croissance annuel composé) entre 2023 et 2031. Cette augmentation reflète la tendance de nombreuses marques à intégrer de plus en plus d’écrans OLED dans leurs ordinateurs portables et tablettes haut de gamme », indique Omdia. Le cabinet note qu’Apple a récemment lancé les premiers iPad Pro OLED, ce qui, selon lui, incitera les concurrents à accélérer l’adoption de cette technologie dans leurs propres tablettes.

En ce qui concerne le MacBook Pro OLED, un lancement dès 2026 serait « très probable », toujours selon le cabinet. Cette décision pourrait entraîner une forte augmentation de la demande d’OLED sur le marché des ordinateurs portables, qui pourrait atteindre plus de 60 millions d’exemplaires d’ici à 2031.

L’année dernière, il a été dit que Samsung allait investir 3,14 milliards de dollars dans son usine d’Asan en Corée du Sud afin de produire des écrans OLED pour les prochains MacBook Pro de 14 et 16 pouces. De plus, l’entreprise prépare un écran OLED de 8 pouces à destination de l’iPad mini, avec la tablette qui devrait arriver en 2026. Un iPad Air OLED arriverait la même année.