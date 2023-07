Les rumeurs sont contradictoires concernant la date de lancement du premier MacBook Pro OLED. Il y en a un qui ne devrait pas être trop en retard : si l’on en croit The Elec, Samsung produirait la totalité des dalles OLED pour le MacBook Pro durant l’année 2025, soit un an avant que d’autres fournisseurs d’Apple intègrent la supply chain des écrans OLED pour MacBook. Les dalles OLED de 8ème génération (GEN 8) seraient particulièrement complexes à produire, mais ces dernières proposeraient le rafraichissement de dalles variable ainsi qu’une meilleure qualité d’affichage globale pour une consommation moindre.

Fabriquer des lignes de production pour ce type de dalles coûterait des milliards de dollars, ce qui explique sans doute que les concurrents de Samsung prennent tout leur temps pour se lancer sur ce créneau. Les ventes déclinantes de Mac sur le dernier trimestre seraient un autre facteur de prudence. Samsung Display serait donc le premier à se lancer dans l’OLED GEN 8, suivi quelques trimestres plus tard par LG Display et BOE (les commandes ne seraient pas garanties pour ce dernier). Il faudrait environ un an pour monter les lignes de productions OLED, sachant que Samsung s’est déjà procuré les outils de production nécessaires.