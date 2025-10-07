Les spéculations autour du nouveau MacBook Pro équipé de la puce M5 s’accélèrent. Des stocks anormalement bas sur le modèle actuel avec les puces M4 suggèrent qu’Apple préparerait une sortie dès ce mois-ci.

Un stock limité pour le MacBook Pro M4

Le premier signe vient des délais d’approvisionnement du MacBook Pro M4 de 14 pouces. Comme l’a noté Mark Gurman, les configurations personnalisées de ce modèle affichent des dates de livraison repoussées entre le 23 et le 28 octobre aux États-Unis, sans aucune option d’envoi express. Cette situation contraste fortement avec les modèles M4 Pro et M4 Max, dont les livraisons restent prévues entre le 15 et le 20 octobre.

Un tel décalage pour un modèle spécifique est souvent interprété comme le signe d’une gestion des stocks en prévision d’une mise à niveau imminente. La production du modèle actuel serait ainsi réduite pour faire place à son successeur.

En plus de ces contraintes logistiques, une fuite réglementaire vient appuyer la thèse d’un renouvellement proche. La semaine dernière, la FCC (Commission fédérale des communications) a publié des documents qui mentionnent un seul et unique numéro de modèle pour un futur MacBook Pro. Cette singularité est notable car Apple enregistre habituellement plusieurs références pour couvrir les différentes tailles d’écran et options de puces.

Cet élément conforte l’idée qu’Apple pourrait scinder le lancement de sa nouvelle gamme. Le MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme serait le premier à recevoir la puce M5, tandis que les versions plus puissantes dotées des puces M5 Pro et M5 Max n’arriveraient qu’au début de 2026.

Une puce M5 en attendant le modèle l’OLED

Selon les rumeurs, ce nouveau MacBook Pro M5 se concentrerait sur l’amélioration des performances grâce à sa nouvelle puce, sans modifier le design global de l’ordinateur. Le changement majeur serait en réalité prévu pour l’année prochaine avec le MacBook Pro M6. Ce dernier devrait enfin proposer un tout nouveau design ainsi qu’un écran OLED, marquant une rupture plus significative.