Les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M4 arriveront à la fin de 2024. Mais Apple réceptionne dès maintenant les écrans avant que la production ne soit réellement lancée.

Selon les informations de l’analyste Ross Young, spécialisé dans les écrans, Apple a commencé à recevoir les écrans des MacBook Pro M4 en juillet et cela continue en août.

Les précédentes rumeurs ont révélé qu’Apple lancera cette année les premiers Mac avec les puces M4. On retrouvera d’abord les MacBook Pro, iMac et Mac mini. Pour le MacBook Pro, Apple proposera les puces M4, M4 Pro et M4 Max. La première existe déjà, on la retrouve dans l’iPad Pro. Mais les deux autres n’ont pas encore été annoncées.

Apple ne changera pas le design du nouveau MacBook Pro. Il faut s’attendre à ce que ce soit le modèle actuel, mais plus puissant. Le changement de design sera par contre une réalité pour le prochain Mac mini, à tel point qu’il devrait être plus petit et avoir un format plus ou moins similaire à celui de l’Apple TV.

La puce M4 s’appuiera sur le processus de gravure en 3 nm de TSMC, comme la puce M3, et proposera de meilleures performances, tout en consommant d’énergie. Apple va également proposer un Neural Engine plus puissant pour gérer toute la partie de l’IA avec Apple Intelligence.

L’annonce des Mac M4 pourrait se faire en octobre ou novembre. Il n’est pas encore précisé si ce sera au cours d’une keynote ou avec de simples communiqués de presse. Quant aux MacBook Air, Mac Pro et Mac Studio avec les puces M4, il faudra attendre 2025.