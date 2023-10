De nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces sont en préparation avec la particularité d’avoir des écrans plus économes en énergie, selon les affirmations de Digitimes.

Le nouvel écran avec le rétroéclairage Mini-LED est annoncé comme étant capable d’augmenter la luminosité de l’ordre de 10% par rapport à la génération actuelle. Alors qu’Apple pourrait utiliser cette puissance supplémentaire pour augmenter la luminosité maximale de l’écran, l’entreprise serait plutôt en train de réduire la puissance pour conserver le même niveau de luminosité que les modèles actuels. Cela permettrait ainsi de réduire la consommation d’énergie du rétroéclairage et donc d’augmenter l’autonomie du Mac portable.

Cette information est plausible, mais celle de la date de sortie l’est moins. Digitimes annonce que les nouveaux MacBook Pro arriveront au quatrième de 2023. Ce créneau de sortie ne semble pas bon.

La première raison est que les MacBook Pro existants de 14 et 16 pouces ont vu le jour en janvier dernier. Proposer une nouvelle génération en moins d’un an est suspect. De plus, plusieurs rumeurs ont déjà indiqué que les successeurs des MacBook Pro existants arriveront dans le courant de 2024. Ils devraient logiquement embarquer les puces M3 Pro et M3 Max. Celles-ci auront le processus de gravure en 3 nm, à l’instar de la puce A17 Pro des iPhone 15 Pro.

Apple compte aussi passer sur des écrans OLED pour les MacBook Pro. Mais il va falloir patienter parce que ce serait en réalité à partir de 2026 au plus tôt.