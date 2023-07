Apple renouvellera ses MacBook Pro de 14 et 16 pouces, ainsi que le Mac mini avec des puces M3, mais il faudrait attendre 2024 pour les découvrir selon Mark Gurman de Bloomberg.

Gurman explique que le développement du Mac mini M3 est en cours, mais qu’Apple n’est pas encore à un stade avancé. Il faut comprendre par là qu’Apple va continuer à préparer l’ordinateur de bureau pendant quelques mois, voire quelques trimestres. Selon le journaliste, la machine n’arrivera pas avant la fin de 2024.

C’est l’occasion de voir que le Mac mini M2 a vu le jour plus de deux ans après la version M1, ce qui suggère qu’Apple ne considère pas cette machine comme un appareil nécessitant des mises à niveau annuelles. À l’inverse, le MacBook Pro de 14 et 16 pouces, un Mac plus populaire, est rafraîchi tous les quatre ou cinq trimestres.

Du côté des MacBook Pro de 14 et 16 pouces justement, ils auront le droit aux puces M3 Pro et M3 Max, mais il faudrait attendre la mi-2024 au plus tôt pour les découvrir.

La semaine dernière, Gurman avait indiqué que les premiers Mac avec la puce M3 devraient arriver en octobre 2023. Il avait parlé de l’iMac, du MacBook Air de 13 pouces et du MacBook Pro de 13 pouces. L’avantage de la puce M3 est sa gravure en 5 nm. En comparaison, la puce M2 a une gravure en 5 nm. Le choix de 3 nm va notamment permettre d’améliorer les performances, tout en proposant une meilleure autonomie.