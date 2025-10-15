Apple a dévoilé son nouveau MacBook Pro 14 pouces qui embarque la nouvelle puce M5. Cette nouvelle génération met l’accent sur une augmentation des performances pour les tâches d’intelligence artificielle, tout en améliorant l’autonomie et la vitesse globale du système.

Apple M5 : une puce tournée vers l’intelligence artificielle

La puce M5 est présentée comme une avancée majeure pour l’IA sur Mac. Elle intègre un GPU à 10 cœurs de nouvelle génération où chaque cœur possède un accélérateur neuronal, offrant des performances en IA jusqu’à 3,5 fois supérieures à la puce M4. Son Neural Engine à 16 cœurs est également plus rapide, ce qui accélère les modèles d’Apple Intelligence et les tâches d’IA directement sur l’appareil.

Concrètement, ces améliorations permettent d’exécuter plus rapidement des grands modèles de langage (LLM) dans des applications comme LM Studio ou de générer des images à partir de texte. Selon Apple, ces capacités profitent autant aux étudiants qui transcrivent des cours qu’aux créatifs utilisant des outils d’IA. « La puce M5 marque le prochain grand bond en avant de l’IA pour le Mac », a déclaré John Ternus, vice-président de l’ingénierie matérielle d’Apple.

Des performances améliorées pour les créatifs et les développeurs

Au-delà de l’IA, la puce M5 apporte des gains de performance sur l’ensemble du système. Le processeur central (CPU) à 10 cœurs offre des performances multithread jusqu’à 20 % plus rapides que celles de la puce M4, ce qui accélère la compilation de code dans Xcode ou le multitâche dans des applications professionnelles. Le stockage sur SSD (512 Go par défaut et jusqu’à 4 To en option), jusqu’à deux fois plus rapide, permet de charger des fichiers RAW ou d’exporter des vidéos plus vite. En outre, il y a 16 Go de RAM par défaut et 150 Go/s de bande passante.

Les performances graphiques sont également en hausse, avec des débits d’images jusqu’à 1,6 fois plus élevés dans les jeux et des rendus 3D dans Blender jusqu’à 1,7 fois plus rapides que sur le modèle M4. L’ordinateur conserve ses atouts reconnus comme l’écran Liquid Retina XDR, une webcam de 12 mégapixels et un système audio à six haut-parleurs.

Apple insiste sur le gain significatif pour les personnes qui mettront à niveau leur machine depuis un modèle équipé d’une puce M1 ou processeur Intel. Pour un utilisateur de MacBook Pro M1, les performances en IA sont jusqu’à 6 fois plus rapides et le CPU jusqu’à 2 fois plus rapide. L’écart est encore plus important par rapport aux Mac Intel, avec des performances en IA jusqu’à 86 fois supérieures.

L’autonomie atteint désormais 24 heures, soit jusqu’à quatre heures de plus qu’un modèle M1 et 14 heures de plus qu’un modèle Intel. On retrouve le rechargement rapide à 50 % en 30 minutes avec adaptateur secteur de 96 W ou plus. De plus, la mise à niveau donne aussi accès à l’écran Liquid Retina XDR plus lumineux, à un port Thunderbolt supplémentaire et à la nouvelle finition noir sidéral.

Prix et date de sortie

Le nouveau MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M5 est disponible en précommande dès aujourd’hui en noir sidéral et argent, avec des livraisons débutant le 22 octobre. Son prix de départ est de 1 799 euros.