Apple annonce un événement pour le 4 mars : nouveaux produits en approche
Apple annonce la tenue d’un événement à New York le 4 mars à 15 heures (heure française) pour la présentation de nouveaux produits. Nous avons généralement le droit à une keynote à l’Apple Park. Mais ce n’est pas le cas ici.
Un événement Apple en mars
Ici, Apple ne parle pas d’une keynote ou d’un événement, mais d’une « Apple Experience ». Officiellement, la marque ne dévoile pas ce que l’on retrouvera mais les rumeurs sont déjà nombreuses.
Si l’on en croit les différentes fuites, Apple annoncera les produits suivants d’ici les prochaines semaines :
- MacBook low-cost tournant avec la puce A18 Pro (le même processeur que les iPhone 16 Pro)
- MacBook Air avec la puce M5
- MacBook Pro avec les puces M5 Pro et M5 Max
- De nouveaux écrans, dont le Studio Display 2
- iPhone 17e
- iPad 12 avec la puce A18
- iPad Air 8 avec la puce M4
Étant donné que le rendez-vous est donné à New York et non à l’Apple Park à Cupertino, il est possible que ce soit un événement plus intimiste que d’habitude. Il n’est pas précisé pour le moment s’il sera possible de le regarder en direct ou s’il sera uniquement accessible pour les personnes sur place.
À noter que pour la presse européenne, Apple donne rendez-vous à un événement à Londres. Pour ce qui est de la presse asiatique, ce sera à Shanghai.
Et l’AppleTV ? j’attends depuiss
ouais JB et l apple tv , tu ne la cites pas ….
La nouvelle Apple TV semble avoir été mise à la poubelle ?