Apple annonce la tenue d’un événement à New York le 4 mars à 15 heures (heure française) pour la présentation de nouveaux produits. Nous avons généralement le droit à une keynote à l’Apple Park. Mais ce n’est pas le cas ici.

Un événement Apple en mars

Ici, Apple ne parle pas d’une keynote ou d’un événement, mais d’une « Apple Experience ». Officiellement, la marque ne dévoile pas ce que l’on retrouvera mais les rumeurs sont déjà nombreuses.

Si l’on en croit les différentes fuites, Apple annoncera les produits suivants d’ici les prochaines semaines :

MacBook low-cost tournant avec la puce A18 Pro (le même processeur que les iPhone 16 Pro)

MacBook Air avec la puce M5

MacBook Pro avec les puces M5 Pro et M5 Max

De nouveaux écrans, dont le Studio Display 2

iPhone 17e

iPad 12 avec la puce A18

iPad Air 8 avec la puce M4

Étant donné que le rendez-vous est donné à New York et non à l’Apple Park à Cupertino, il est possible que ce soit un événement plus intimiste que d’habitude. Il n’est pas précisé pour le moment s’il sera possible de le regarder en direct ou s’il sera uniquement accessible pour les personnes sur place.

À noter que pour la presse européenne, Apple donne rendez-vous à un événement à Londres. Pour ce qui est de la presse asiatique, ce sera à Shanghai.