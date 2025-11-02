Apple s’apprête à vivre l’une de ses années les plus chargées avec le lancement prévu d’au moins 15 nouveaux produits en 2026, selon Mark Gurman de Bloomberg. Cette avalanche de nouveautés s’inscrit dans un contexte stratégique majeur, marqué par le déploiement d’une version améliorée d’Apple Intelligence, notamment avec le nouveau Siri utilisant l’IA.

iPhone 17e avec de nouveaux iPad, MacBook et Siri

Dès les premiers mois de 2026, Apple devrait renouveler une grande partie de ses gammes. Sont attendus un iPhone 17e, un iPad de 12e génération équipé d’une puce A18, ainsi que des iPad Air passant à la puce M4. La famille des Mac connaîtra une évolution avec l’arrivée des MacBook Air équipés de la puce M5 et des MacBook Pro embarquant les puces M5 Pro et M5 Max, accompagnés de nouveaux écrans externes (Studio Display 2 notamment).

Le printemps verra enfin le déploiement de la version tant attendue de Siri qui utilise l’intelligence artificielle à l’aide de Google Gemini. Son lancement devrait coïncider avec la sortie d’un nouvel écran connecté pour la maison.

Un automne avec l’iPhone pliable

Comme chaque année, l’automne sera rythmé par les nouvelles générations d’iPhone (avec les iPhone 18) et d’Apple Watch. Les iPhone 18 Pro devraient abandonner le modem 5G de Qualcomm pour basculer sur la puce C2 d’Apple. D’autre part, le premier iPhone pliable est également attendu pour cette période de lancement.

D’autres produits viendront compléter l’écosystème, notamment une nouvelle caméra de surveillance, un Mac mini M5, un nouveau Mac Studio et un iPad mini qui adopterait enfin un écran OLED. En revanche, il faudra attendre 2027 pour voir une mise à niveau de l’iPad Pro.

Le MacBook Pro avec écran OLED tactile

La fin de l’année serait marquée par une refonte significative des MacBook Pro. Ces nouveaux modèles, équipés des puces M6 Pro et M6 Max, arboreraient un châssis plus fin, un écran tactile et une dalle OLED. Enfin, Apple pourrait créer l’événement en dévoilant un premier aperçu de ses lunettes connectées, dont la production en petites quantités aurait déjà commencé chez les fournisseurs.