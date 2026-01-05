Après un début d’année chargé en séries originales, Apple TV s’apprête à enrichir son catalogue cinéma avec Pour l’éternité (Eternity), un film porté par Elizabeth Olsen. Le long-métrage devrait rejoindre la plateforme courant février, marquant ainsi l’une des premières grandes sorties ciné d’Apple TV en 2026. Le film étant sorti dans les salles françaises le 3 décembre dernier, et chronologie des médias oblige, il faudra attendre quelques mois de plus pour le voir débarquer sur le service de streaming en France.

Une production A24 discrètement soutenue par Apple

Produit par le studio indépendant A24, Pour l’éternité est sorti en salles aux États-Unis à la fin du mois de novembre, juste avant les fêtes de Thanksgiving. Lors de sa diffusion au cinéma, l’implication d’Apple n’avait pas été mise en avant, ce qui laissait penser à une sortie classique. Ce n’est que récemment que le film est apparu dans une sélection officielle des prochaines grandes nouveautés à venir sur Apple TV.

Si aucune date précise n’a encore été confirmée, la plateforme évoque une sortie durant l’hiver 2026. Cependant, tout porte à croire qu’Apple vise une diffusion autour de la mi-février, une période stratégique à l’approche de la Saint-Valentin.

Pour l’éternité s’inscrit dans le registre de la comédie romantique à concept fort. Le film réunit Elizabeth Olsen, Miles Teller et Callum Turner dans une histoire singulière se déroulant … dans l’au-delà ! Joan (incarnée par Elizabeth Olsen), dispose d’une semaine pour choisir avec qui elle passera l’éternité, soit l’homme avec lequel elle a construit sa vie ou bien son premier amour disparu prématurément et resté dans l’attente pendant des décennies.

Salué par la critique pour son trio d’acteurs et son approche émotionnelle particulièrement originale, Pour l’éternité pourrait bien séduire un assez large public lors de son arrivée sur la plateforme de streaming d’Apple.