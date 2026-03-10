Le MacBook Air M5 s’installe dans la gamme des Mac entre le MacBook Neo à 699 euros et le MacBook Pro, avec la prétention d’être à la fois accessible et puissant. Les premiers tests confirment cette position, tout en dessinant clairement pour qui cette machine a du sens.

Des benchmarks solides, mais c’est le SSD qui vole la vedette

TechRadar a délibérément cherché à saturer l’appareil : Lightroom avec des fichiers RAW, Final Cut Pro avec quatre flux vidéo 8K en simultané, Pixelmator, 25 onglets sur Chrome et deux jeux gourmands dont Inzoi, un simulateur de vie en monde ouvert. Résultat : le MacBook Air a fonctionné normalement. À un moment, une alerte système a signalé qu’Inzoi sollicitait fortement le processeur et la batterie, mais à la fermeture du jeu, l’autonomie affichait encore près de 90 %. « J’ai trouvé difficile de mettre à rude épreuve le M5 et ses 16 Go de RAM », conclut le site.

Au niveau des benchmarks sur Geekbench 6 avec tous les cœurs du processeur, Tom’s Guide indique que le MacBook Air M5 a obtenu un score de 17 276, contre 14 921 pour le modèle M4, soit un gain d’environ 16 %. En utilisant HandBrake pour passer une vidéo 4K en vidéo 1080p, le nouveau MacBook Air a bouclé l’opération en 4 minutes et 34 secondes, soit un peu plus de 20 secondes de moins que son prédécesseur. Des progrès réels, mais mesurés pour quiconque vient du modèle M4.

C’est sur le stockage que les chiffres deviennent intéressants. La capacité de base passe de 256 Go à 512 Go et les vitesses dépassent largement la promesse d’Apple. Six Colors a mesuré sur ses propres tests une amélioration de 125 % en vitesse de lecture et de 219 % en vitesse d’écriture par rapport à un MacBook Air M4. Avec l’outil AmorphousDiskMark, le gain atteint même 250 % en écriture. Le stockage grimpe désormais jusqu’à 4 To, alignant le MacBook Air sur tous les MacBook Pro à l’exception des configurations M5 Max.

Pour qui est ce Mac ?

Pour les propriétaires d’un MacBook Air M4, le saut ne justifie pas la mise à niveau. Pour ceux qui utilisent un modèle M2 ou un modèle antérieur, la logique s’inverse. Six Colors chiffre les gains avec un cœur du processeur : +38 % par rapport au M3, +57 % par rapport au M2 et +75 % par rapport au M1. Ajoutés aux gains de bande passante mémoire et au nouveau stockage par défaut, ces écarts rendent la transition pertinente pour tout utilisateur dont la machine commence à montrer ses limites.

Prix et date de sortie

Les précommandes pour le MacBook Air M5 ont débuté il y a peu avec un premier prix de 1 199 euros. La commercialisation se fera le 11 mars. Il est possible de commander un MacBook Air M5 chez Amazon, à la Fnac, chez Boulanger et chez Darty.