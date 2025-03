Les tests sont disponibles pour le MacBook Air M4 qu’Apple a annoncé il y a quelques jours. Il ne s’agit pas d’une grosse mise à jour, mais elle reste globalement sympathique.

La principale nouveauté du nouveau MacBook Air est la présence de sa puce M4. On la connaît déjà, puisqu’Apple l’a déjà utilisée dans d’autres produits (dont des Mac d’ailleurs). Elle se veut 30 % plus rapide que la puce M3 pour ce qui est du processeur quand tous les cœurs sont utilisés. Il y a aussi le système Cadre centré pour la webcam de 12 mégapixels qui vient placer votre visage au centre pendant un appel vidéo, même si vous bougez. On retrouve par ailleurs le support de deux écrans externes, des ports Thunderbolt 4, un nouveau coloris bleu ciel et un prix en baisse de 100 euros par rapport à la génération précédente.

Tests du MacBook Air M4 (2025)

Six Colors vante le MacBook Air M4 de base, tout particulièrement avec la présence de 16 Go de RAM. Le site estime d’ailleurs que c’est le Mac idéal pour tous ceux qui ont encore un Mac Intel.

Pour Engadget, le système Cadre centré de la webcam est fort sympathique à l’usage. Du côté de Wired, le MacBook Air M4 est une bonne machine pour beaucoup de monde. Le site regrette toutefois l’absence de quelques ports. Il faudra plutôt se tourner vers un MacBook Pro pour cela.

CNET vante le fait que les performances et l’autonomie sont très bonnes pour un MacBook Air, bien que le design général n’a pas bougé.

Tom’s Hardware juge pour sa part que le MacBook Air M4 est très bien dans sa configuration de base. En revanche, le site critique les prix pratiqués par Apple pour avoir plus de stockage ou de RAM.

Qu’en est-il du nouveau coloris bleu ciel ? Ars Technica dit qu’il aurait été plus intéressant que la couleur soit plus saturée. Gizmodo est du même avis, indiquant qu’on est plus proche d’un coloris argenté froid plutôt qu’un vrai bleu ciel.

Vidéos de prise en main

Prix et date de sortie

Le MacBook Air M4 débute à 1 199 euros et les précommandes sont ouvertes depuis quelques jours. L’ordinateur portable sera disponible dès demain à l’achat. Il est possible de commander un modèle chez Apple et les revendeurs suivants :