Nous savions déjà qu’iOS 26.3.1 était en préparation pour iPhone et Apple confirme aujourd’hui que la mise à jour arrive bientôt. Il y aura également macOS 26.3.1 pour Mac.

Arrivée imminente d’iOS 26.3.1 et macOS 26.3.1

C’est au niveau de la page des caractéristiques pour les nouveaux Studio Display et Studio Display XDR qu’Apple évoque iOS 26.3.1 et macOS 26.3.1. Apple indique :

Le Studio Display est compatible avec les modèles de Mac suivants équipés d’une puce Apple et de macOS Tahoe 26.3.1 (ou version ultérieure) :

MacBook Pro 16 pouces (2021 et plus récents)

MacBook Pro 14 pouces (2021 et plus récents)

MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020 et plus récents)

MacBook Air 15 pouces (2023 et plus récents)

MacBook Air 13 pouces (M1, 2020 et plus récents)

Mac Studio (2022 et plus récents)

Mac mini (2020 et plus récents)

Mac Pro (2023 et plus récents)

iMac 24 pouces (2021 et plus récents) Le Studio Display est compatible avec les modèles d’iPad suivants exécutant iPadOS 26.3.1 (ou version ultérieure)2 : iPad Pro (M4 et M5)

iPad Pro 12,9 pouces (de la 3ᵉ à la 6ᵉ génération)

iPad Pro 11 pouces (de la 1ʳᵉ à la 4ᵉ génération)

iPad Air (M2, M3 et M4)

iPad Air (5ᵉ génération)

On notera ici qu’Apple fait mention à iPadOS 26.3.1 pour iPad. Mais il est évident qu’iOS 26.3.1 pour iPhone sera également disponible.

Apple a déjà indiqué que les Studio Display et Studio Display XDR seront disponibles en précommande demain et à l’achat le 11 mars. On peut donc se douter qu’iOS 26.3.1 va être disponible cette semaine ou éventuellement la semaine prochaine.