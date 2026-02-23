Une nouvelle mise à jour est en approche sur iPhone et il s’agit d’iOS 26.3.1. Elle s’est fait remarquer et sa disponibilité devrait avoir lieu prochainement.

La mise à jour iOS 26.3.1 a été aperçue au niveau des visites de MacRumors. Cela signifie que plusieurs ingénieurs d’Apple ont visité le site avec des iPhone tournant sur cette version. Cette pratique n’est pas une surprise, de nombreux tests ont lieu avant de distribuer une mise à jour. Cela implique de vérifier que tout fonctionne bien avec diverses applications, dont la navigation sur Internet avec Safari.

Il n’y a pas d’informations sur les changements d’iOS 26.3.1. Mais sachant qu’il s’agit d’une version x.x.1, on peut imaginer qu’Apple va surtout se focaliser sur la correction de bugs et boucher des failles de sécurité.

Une mise à jour pour supporter l’iPhone 17e ?

Une autre possibilité est que cette version viendra ajouter le support de l’iPhone 17e. Apple a déjà annoncé la tenue d’un événement pour le 4 mars et les rumeurs font état du lancement d’au moins cinq nouveaux produits. Il y aurait de nouveaux iPad, MacBook et il se trouve que l’iPhone 17e serait également présent.

Le mois dernier, Apple a proposé iOS 26.2.1 qui a ajouté la prise en charge de l’AirTag 2. On peut donc s’attendre à ce qu’iOS 26.3.1 supporte l’iPhone 17e et les nouveaux iPad.

Une autre mise à jour à venir est iOS 26.4. Pour le coup, Apple a déjà proposé la version bêta. Plusieurs nouveautés sont présentes avec cette version, dont un test en cours pour le chiffrement de bout en bout des messages RCS, le support des vidéos sur l’application Apple Podcasts, la fonction « Protection en cas de vol de l’appareil » activée par défaut sur iPhone, du mieux pour Apple Music et plus encore. Les nouveautés sont à retrouver sur cet article. À noter que le nouveau Siri IA est toujours absent.