Apple vient de proposer au téléchargement iOS 26.2.1 (build 23C71) sur iPhone et iPadOS 26.2.1 sur iPad. Cette mise à jour va surtout intéresser les utilisateurs de l’AirTag 2, qu’Apple a annoncé aujourd’hui. Il y a aussi watchOS 26.2.1 (build 23S314) sur Apple Watch.

Disponibilité d’iOS 26.2.1 et watchOS 26.2.1

Les notes d’Apple pour iOS 26.2.1 sont :

Cette mise à jour apporte la prise en charge des AirTag (2e génération) ainsi que des correctifs.

Pour ce qui est de l’iPhone, iOS 26.2.1 est obligatoire pour le support du nouvel AirTag. De son côté, watchOS 26.2.1 est nécessaire pour la fonction Localisation précise. Celle-ci peut désormais guider les utilisateurs vers leurs objets à une distance jusqu’à 50 % supérieure à celle du modèle précédent.

Pour mettre à jour votre iPhone, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. iOS 26.2.1 va apparaître et vous pourrez lancer le téléchargement. Sinon, vous pouvez télécharger le firmware depuis notre page dédiée puis procéder à l’installation via le Finder (Mac) ou iTunes (Windows).

Du côté de watchOS 26.2.1, rendez-vous dans l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à votre montre. Allez ensuite dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle.

Il aurait été sympathique d’avoir quelques informations sur les correctifs qui accompagnent les deux mises à jour. Malheureusement, Apple ne donne aucune information à ce sujet.

En complément, Apple propose iOS 12.5.8 (build 16H88), iOS 15.8.6 (build 19H402), iOS 16.7.13 (build 20H365) et iOS 18.7.4 (build 22H218) avec des correctifs. Cela concerne les iPhone non éligibles à iOS 26.

C’est l’occasion de rappeler qu’iOS 26.3 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs et testeurs publics. Elle aussi ne devrait pas tarder à arriver en version finale.