Apple a proposé les mises à jour iOS 12.5.8 (build 16H88), iOS 15.8.6 (build 19H402), iOS 16.7.13 (build 20H365) et iOS 18.7.4 (build 22H218) pour les anciens iPhone et iPad. Ces mises à jour sont en lien avec iMessage et FaceTime.

Des mises à jour d’iOS pour les anciens iPhone et iPad

Apple fait savoir que les mises à jour d’iOS 12 à iOS 18 d’aujourd’hui étendent la validité du certificat requis par des fonctionnalités telles qu’iMessage, FaceTime et l’activation des appareils afin qu’elles continuent de fonctionner après janvier 2027.

Dans le cas d’iOS 12.5.8, cela concerne des appareils comme l’iPhone 5s, l’iPhone 6, l’iPhone 6 Plus, l’iPad Air, l’iPad mini 2, l’iPad mini 3 ou encore l’iPod touch 6G. Pour rappel, l’iPhone 5s a vu le jour en 2013, il y a donc 13 ans, et il continue de recevoir des mises à jour. Sans surprise, il n’y a pas la moindre nouveauté ici, simplement un correctif.

À l’origine, les fonctions limitées par certificat, telles que l’activation des appareils, auraient cessé de fonctionner à l’expiration du certificat, mais grâce aux mises à jour, les utilisateurs pourront continuer d’en profiter à l’avenir.

Le nombre de personnes qui utilisent encore un iPhone 5s, iPhone 6 ou iPhone 6 Plus en 2026 est probablement limité. Mais Apple pense malgré tout à ces utilisateurs afin qu’ils puissent continuer à profiter de FaceTime et iMessage avec leurs proches.

Pour les iPhone et iPad récents, Apple a proposé la mise à jour iOS 26.2.1. Celle-ci vient surtout apporter le support de l’AirTag 2, annoncé hier.