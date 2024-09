La semaine commence mal pour les services d’Apple, avec le fabricant qui évoque une panne au niveau d’iMessage et de FaceTime. Mais elle semble moins problématique que les précédentes.

Selon les dires d’Apple, la panne a débuté à 14h17. Pour FaceTime, le message indiqué sur l’état du système d’Apple est :

Certains utilisateurs sont concernés Les utilisateurs rencontrent un problème avec FaceTime. Nous enquêtons actuellement sur ce problème et offrirons une mise à jour dès que possible.

Pour iMessage, on peut lire un message similaire :

Certains utilisateurs sont concernés Les utilisateurs rencontrent actuellement des difficultés avec ce service. Nous analysons le problème et nous vous donnerons plus d’informations dès que possible.

Apple n’entre pas plus dans les détails concernant le « problème » et les « difficultés ». Il semblerait que certains messages ou appels peuvent être plus difficiles que d’autres à s’effectuer. Mais nous ne sommes pas sur la grosse panne mondiale qui peut parfois avoir lieu avec des services, que ce soit chez Apple ou d’autres.

Comme pour chaque panne de services chez Apple, vous ne pouvez rien faire de particulier, si ce n’est attendre un retour à la normale. Cela peut prendre quelques heures. Il est même arrivé que des services soient hors service pendant plusieurs jours. Le dernier exemple en date est le relais privé iCloud.