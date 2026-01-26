Apple a officialisé aujourd’hui le lancement de l’AirTag 2 en améliorant ses capacités de détection grâce à une puce Ultra Wideband de seconde génération. Disponible dès maintenant à l’achat pour 35 euros l’unité ou 119 euros le pack de quatre, la balise de localisation promet de faciliter encore davantage la recherche d’objets du quotidien perdus, comme des clés ou des bagages.

Ce nouveau modèle s’appuie sur la même puce Ultra Wideband que celle présente dans les iPhone 17, iPhone Air et les dernières Apple Watch. Cette architecture matérielle permet à la fonction Localisation précise de guider les utilisateurs vers leurs objets égarés jusqu’à 50% plus loin que la génération précédente, selon Apple. De plus, une puce Bluetooth améliorée étend le rayon d’action global de la détection.

Une localisation au poignet et une volume sonore doublé

L’une des nouveautés réside dans l’intégration de l’expérience de recherche directement sur la montre. Pour la première fois, les possesseurs d’Apple Watch Series 9 (ou ultérieure) et d’Apple Watch Ultra 2 (ou ultérieure) peuvent utiliser la fonction Localisation précise depuis leur poignet pour retrouver leur AirTag 2. Cette fonctionnalité nécessite watchOS 26.2.1 pour fonctionner. watchOS 26.2.1 n’est pas encore disponible, mais on peut imaginer que cela va arriver d’ici peu.

Apple a également revu la conception interne de l’accessoire pour améliorer son signalement sonore. Le nouvel AirTag est 50% plus fort que la génération précédente, ce qui permet aux utilisateurs d’entendre la sonnerie jusqu’à deux fois plus loin qu’auparavant. Couplé à une nouvelle sonnerie distinctive et aux retours haptiques et visuels, ce volume plus important vise à simplifier la recherche d’objets dissimulés dans des endroits difficiles, comme des clés coincées entre des coussins de canapé.

Des protections anti-suivi au programme

Apple maintient son engagement envers la sécurité des données. Le nouvel AirTag est conçu « exclusivement pour suivre des objets, et non des personnes ou des animaux de compagnie », dit Apple, intégrant des protections contre le suivi indésirable, telles que des alertes sur iOS et Android, et des identifiants Bluetooth changeants. Apple assure que l’accessoire ne stocke physiquement aucune donnée ni historique de localisation. « Personne, y compris Apple, ne connaît l’identité ou l’emplacement de tout appareil ayant aidé à le trouver », précise le constructeur, grâce au chiffrement de bout en bout des communications avec le réseau Localiser.

L’AirTag 2 nécessite un iPhone compatible sous iOS 26 ou un iPad sous iPadOS 26 au minimum. Les commandes sont ouvertes sur l’Apple Store en ligne et l’application Apple Store, avec une disponibilité physique en magasin prévue plus tard cette semaine.