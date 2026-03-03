Les écrans Studio Display et Studio Display XDR, annoncés aujourd’hui par Apple, ne sont pas compatible avec les Mac ayant un processeur Intel. Il faut obligatoirement avoir un Mac Apple Silicon.

Incompatibilité entre les Studio Display (XDR) et Mac Intel

Apple liste les Mac ci-dessous comme étant compatibles avec les Studio Display et Studio Display XDR :

MacBook Pro 16 pouces (2021 et plus récents)

MacBook Pro 14 pouces (2021 et plus récents)

MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020 et plus récents)

MacBook Air 15 pouces (2023 et plus récents)

MacBook Air 13 pouces (M1, 2020 et plus récents)

Mac Studio (2022 et plus récents)

Mac mini (2020 et plus récents)

Mac Pro (2023 et plus récents) iMac 24 pouces (2021 et plus récents)

Comme nous pouvons le voir, il n’y a aucun Mac Intel dans la liste. Les premiers Mac avec Apple Silicon (avec la puce M1 qui a ouvert le bal) remontent à 2020.

En parlant des Mac Intel, c’est l’occasion de rappeler que macOS Tahoe sera l’ultime version pour ces modèles. Apple a déjà annoncé que macOS 27 sera uniquement compatibles avec les Mac Apple Silicon. Malgré tout, les Mac Intel continueront à recevoir des mises à jour de sécurité pendant trois années supplémentaires avec macOS Tahoe.

En ce qui concerne le Studio Display XDR, on retrouve le support du taux de rafraichissement à 120 Hz, mais cela ne concerne pas tous les Mac Apple Silicon. La liste des modèles compatibles est à retrouver sur cet article.