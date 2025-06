Apple annonce que macOS Tahoe sera l’ultime mise à jour pour les Mac ayant des processeurs Intel. Dit autrement, macOS 27 (qui sortira l’année prochaine) supportera uniquement les Mac Apple Silicon, à savoir ceux qui ont les puces M1, M2, M3 et M4, ainsi que les futurs modèles.

macOS Tahoe comme dernier OS pour les Mac Intel

Apple a profité du Platforms State of the Union, qui a eu lieu juste après la keynote d’ouverture de la WWDC 2025, pour évoquer le cas des Mac Intel. Le fabricant a bien fait comprendre que ces modèles n’auront pas le droit à macOS 27. Ils resteront ainsi sur macOS Tahoe et continueront de recevoir des mises à jour de sécurité pendant quelques années. Mais ils n’auront plus de nouvelles fonctionnalités.

macOS Tahoe, annoncé lors de la keynote de la WWDC 2025, a déjà abandonné le support de quelques Mac Intel. Par exemple, aucun MacBook Air ou Mac mini n’est supporté par le nouveau système d’exploitation, si ce n’est les modèles Apple Silicon. Voici les Mac éligibles :

MacBook Air avec Apple Silicon (2020 et plus récent)

MacBook Pro avec Apple Silicon (2020 et plus récent)

MacBook Pro (16 pouces, 2019)

MacBook Pro (13 pouces, 2020, quatre Thunderbolt 3)

iMac (2020 et plus récent)

Mac mini (2020 et plus récent)

Mac Studio (2022 et plus récent)

Mac Pro (2019 et plus récent)

Pour rappel, les premiers Mac Apple Silicon ont fait leurs débuts en 2020 avec la puce M1. Cela a commencé par quelques modèles. Et depuis deux ans, tous les Mac ont abandonné les processeurs Intel.