Apple annoncera macOS 26 lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2025 et son nom sera macOS Tahoe. C’est ce que révèle aujourd’hui une fuite venant de Mark Gurman de Bloomberg.

macOS 26 aura pour nom Tahoe

Apple arrive généralement à garder secrets les noms des nouvelles versions de macOS, au point qu’il n’y a pas de fuite avant la keynote de la WWDC. Mais ce n’est pas le cas cette année, nous savons déjà que ce sera macOS Tahoe qui succédera à Sequoia.

Le nom est en référence au lac Tahoe qui se trouve à cheval entre la Californie et le Nevada. Il s’agit d’une station balnéaire réputée et d’une destination de vacances (et d’une résidence secondaire) pour de nombreux employés d’Apple. Aussi, Gurman indique que le lac d’un bleu profond est également connu pour refléter le ciel et les montagnes environnantes, un élément qui évoque les visuels de la nouvelle interface utilisateur de macOS 26.

En effet, la nouvelle version de macOS va avoir le droit à une nouvelle interface, à l’instar d’iOS 26, watchOS 26 et tvOS 26. Elle s’inspirerait grandement de visionOS, le système d’exploitation de l’Apple Vision Pro. Des rendus ont déjà dévoilé la nouvelle interface sur iPhone. En revanche, il n’y a pas encore d’informations en ce qui concerne les nouveautés visuelles de macOS 26.

L’annonce de macOS Tahoe interviendra le 9 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2025. Il y aura également la présentation d’iOS 26, d’iPadOS 26, de watchOS 26, de tvOS 26 et de visionOS 26. La keynote débutera à 19 heures.