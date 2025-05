macOS 26 (et non macOS 15 étant donné qu’Apple va changer les noms de ses systèmes d’exploitation) va abandonner le support de plusieurs Mac. C’est ce qu’annonce AppleInsider.

Quatre Mac n’auraient pas la mise à jour

Ainsi, macOS 26 ne supporterait pas le MacBook Pro de 2018, l’iMac Pro de 2017, le Mac mini de 2018 et le MacBook Air (Intel) de 2020. Ces modèles resteront donc sur macOS Sequoia, l’actuelle version du système d’exploitation d’Apple.

Voici la liste des Mac qui supporteraient macOS 26 :

MacBook Pro (2019 et plus récent)

iMac (2020 et plus récent)

Mac Pro (2019 et plus récent)

Mac mini (puce M1 et plus récent)

Mac Studio (tous les modèles)

MacBook Air (puce M1 et et plus récent)

Apple annoncera macOS 26 lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2025 qui aura lieu le 9 juin. Ce rendez-vous sera aussi l’occasion de découvrir iOS 26 (iOS 19), watchOS 26 (watchOS 12), tvOS 26 (tvOS 19) et visionOS 26 (visionOS 3).

Les développeurs auront le droit à la première bêta dans la foulée de la keynote. On apprend d’ailleurs que la bêta aurait un poids de 17 Go environ. Ce serait ainsi 2 Go supplémentaires par rapport à la bêta de macOS Sequoia.

L’une des principales nouveautés de macOS 26 sera la refonte de son interface. Elle reprendra des éléments de visionOS. Ce sera la même chose sur les autres systèmes d’exploitation, dont iOS 26.