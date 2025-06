A la différence des autres OS dévoilés ce soir par Apple, macOS ne s’appelle pas seulement macOS 26 mais aussi macOS Tahoe ! Cette nouvelle mouture se pare évidemment du nouveau design d’interface Liquid Glass toute en transparence, à l’instar de la barre de menu. Le Centre de Contrôle gagne de nouvelles personnalisations, et il devient aussi possible de changer la couleur des dossiers ou d’ajouter un emoji sur le dossier.

L’application téléphone arrive sur Mac, évidemment synchronisée avec l’iPhone. On se dit que cela aurait dû arriver bien plus tôt, mais c’est toujours bon à prendre. Continuité sur macOS Tahoe ajoute une nouveauté qui concerne les activités en direct. Si vous avez commandé sur Uber depuis votre iPhone par exemple, l’activité en direct de la livraison pourra apparaître sur le Mac. De nouvelles actions sont disponibles, notamment pour les actions intelligentes ou les modèles d’Apple Intelligence. L’application Raccourcis s’améliore elle aussi avec la possibilité de lancer automatiquement un raccourci à un moment précis. Spotlight propose maintenant des catégories (comme applications et fichiers), peut lancer des applications compatibles et dispose d’un gestionnaire de presse-papiers pour retrouver un contenu que l’on a copié précédemment. A noter que les développeurs peuvent utiliser les API d’App Intent pour être présents dans Spotlight.

La fonction Touches rapides est également disponible. Par exemple, il est possible de taper « sm » pour envoyer rapidement un message. Metal 4 est également disponible pour les développeurs de jeux et sans surprise l’application Jeux est disponible sur macOs Tahoe (à ce sujet, le sim-like inZOI peut être précommandé sur Mac).