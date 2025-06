Sans surprise, watchOS 26 se pare du même design que les autres systèmes d’exploitation à la pomme, avec de la transparence à tous les étages. L’interface Liquid Glass est certes plutôt agréable à l’œil, mais ce n’est heureusement pas la seule nouveauté de watchOS 26. L’une des principales nouveautés est Workout Buddy, une sorte d’assistant de motivation qui s’avère capable de vous motiver à la voix pendant vos exercices physiques, comme si l’on était réellement connecté à distance avec un véritable coach. Plutôt convaincant mais malheureusement uniquement disponible en anglais dans un premier temps.

Apple Music pour Apple Watch peut aussi désormais choisir la meilleure playlist pour vous (ou la vôtre) en fonction de ce que vous écoutez. Les notifications évoluent sous watchOS 26, et l’Apple Watch peut analyser le bruit de l’environnement direct de l’utilisateur pour ajuster le volume sonore de la notification. Mieux encore, un petit coup de poignet permet de supprimer une notification affichée sur l’écran de la toquante. Et puisque l’on parle de notifs, l’app Notes débarque sur l’Apple Watch. A l’instar d’iOS 26, l’app Messages propose des arrière-plans personnalisés. watchOs 26 propose aussi la fonction Live Translation (traduction directe), les widgets reconfigurables, et de nouvelles fonctions activées par de simples mouvements du poignet. Enfin, de nouvelles API sont disponibles pour les développeurs, notamment pour le système Défilement intelligent.