L’Apple Vision Pro est déjà compatible avec les manettes Bluetooth comme celles de PlayStation et de Xbox, mais la prochaine mise à jour vers « visionOS 26 » devrait encore améliorer la prise en charge des contrôleurs externes. Si l’on en croit des sources que l’on espère bien informées, cette mise à jour inclura en effet une nouvelle catégorie de périphériques d’entrée — les contrôleurs spatiaux — sensibles aux mouvements et conçus pour l’interaction en 3D. Bien que la prise en charge « à minima » des manettes existe depuis visionOS 1.0, Apple s’apprête à rendre cette fonctionnalité encore plus visible pour les utilisateurs, notamment avec des indications plus claires dans l’App Store pour les jeux nécessitant différents types de contrôleurs. On rappelle aussi que des rumeurs insistantes indiquent que les manettes du PSVR 2 seront prochainement compatibles avec l’Apple Vision Pro, ce qui serait d’ailleurs raccord avec les nouvelles fuites sur « visionOS 26 »

Au-delà de la compatibilité matérielle, Apple prépare également un écosystème de jeu plus large avec une nouvelle application Games prévue pour plus tard cette année, en même temps qu’iOS 26 et macOS 26. Ce hub unifiera l’accès à Apple Arcade, aux jeux de l’App Store et aux titres tiers, et pourrait même faire renaître des fonctionnalités sociales de jeu rappelant l’ancien Game Center. Une annonce à la WWDC 2025 ?