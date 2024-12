Apple continue de faire évoluer son casque de réalité mixte. visionOS 2.2, qui sera normalement disponible le 9 décembre prochain et qui vient de sortir en Release Candidate, apporte dans ses bagages la nouvelle fonctionnalité Multiview permettant aux utilisateurs du casque Apple Vision Pro de visionner jusqu’à cinq matchs en simultané. Cette option est pour l’instant limitée aux rencontres de la MLS et de la MLB (disponibles via Apple TV+), et les bruits courent que la firme de Cupertino serait en négociation pour récupérer quelques matchs de NBA. Concernant le hockey ou le football américain en revanche (sans même parler d’autres sports plus prisés en Europe), les carottes sont cuites puisqu’Apple ne dispose pas des droits pour la retransmission de ces sports en particulier.

Cette version de visionOS intègre également SharePlay, offrant ainsi la possibilité de suivre des événements sportifs en direct à plusieurs, une fonction cumulable avec le multiview. La mise à jour propose aussi deux formats d’affichage virtuel pour Mac (21:9 et 32:9, ce qui correspond à deux écrans 5K juxtaposés), la capacité de rediriger l’audio du Mac vers le Vision Pro, ainsi que la prise en charge des photos et vidéos en 3D directement intégrées aux pages web. Solide donc même si le manque est moins du côté des fonctions que du contenu malheureusement.