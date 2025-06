Apple se prépare pour la WWDC 2025, et les spéculations commencent à bougonner de toutes parts autour des prochaines versions d’iOS, iPadOS, watchOS, tvOS, visionOS et macOS. watchOS 26, la prochaine grande mise à jour de l’Apple Watch, devrait proposer des ajustements esthétiques subtils, tels que des éléments d’interface translucides, des boutons arrondis et une navigation simplifiée, afin d’unifier l’apparence de l’ensemble de l’écosystème Apple. De nouveaux cadrans de montre sont également attendus, en cohérence avec ce style visuel modernisé. Le « choc » visuel devrait être moins important que pour iOS 26, dont la charte graphique devrait beaucoup se rapprocher de celle de visionOS.

Sur le plan fonctionnel, watchOS 26 pourrait intégrer des fonctionnalités améliorées par l’intelligence artificielle, reposant sur la connexion à l’iPhone plutôt que sur un traitement en local, en raison des limites matérielles de la montre. Ces nouveautés incluraient une meilleure gestion de la batterie ainsi que des outils de coaching santé intégrés à la nouvelle application Santé. Apple travaille également sur de nouvelles capacités liées à la santé et à la sécurité, comme le suivi de la pression artérielle (si prêt à temps), un système de suivi alimentaire, et même une fonction de détection de noyade. Le suivi des activités sportives pourrait lui aussi s’enrichir, en particulier pour la musculation, avec un comptage automatique des répétitions basé sur certains brevets déposés récemment. Une nouvelle fonction de détection d’endormissement permettrait aussi d’arrêter la musique en cours (diffusée via des AirPods par exemple) lorsque l’utilisateur est en train de s’endormir. Globalement, watchOS 26 ambitionnerait d’offrir des améliorations significatives en matière de santé, de fitness et d’expérience utilisateur, tout en s’alignant visuellement le plus possible sur les autres OS d’Apple.

La keynote de lancement de la WWDC 25 se tiendra le 9 juin prochain à partir de 19 heures.