En plus de proposer iOS 18.5 sur iPhone, iPadOS 18.5 sur iPad et macOS 15.5 sur Mac, Apple propose trois autres mises à jour. Il y a watchOS 11.5 (build 22T572) sur Apple Watch, tvOS 18.5 (build 22L572) sur Apple TV et visionOS 2.5 (build 22O473) sur Apple Vision Pro.

Voici les notes de version d’Apple pour watchOS 11.5 :

Cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des correctifs, notamment : Un nouveau cadran « Harmonie Pride ».

Possibilité d’utiliser l’Apple Watch pour acheter du contenu dans l’app Apple TV sur un appareil tiers.

Deux nouvelles voix Siri vous offrent plus de choix quant à ce que vous entendez lorsque Siri vous parle.

Correction d’un problème pouvant empêcher votre iPhone d’afficher une notification pour indiquer que la batterie de l’Apple Watch est complètement chargée.

Pour mettre à jour votre Apple Watch, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattachée à la montre. Allez ensuite dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle.

Pour tvOS 18.5, il n’y a pas encore d’informations disponibles pour le moment. Pour mettre à jour votre Apple TV, allez dans Réglages > Système > Mises à jour de logiciels > Mettre à jour les logiciels.

Enfin, il y a visionOS 2.5, avec Apple qui partage les notes suivantes :

Cette version comprend des améliorations et des corrections de bugs, notamment un nouvel onglet Vision dans l’application Apple TV pour découvrir et regarder facilement les films Apple Immersive Video et 3D disponibles sur Apple Vision Pro.

Pour mettre à jour l’Apple Vision Pro, il faut se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.