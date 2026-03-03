Sea of Stars, l’un des meilleurs RGP « à l’ancienne » de ces dernières années, débarque bientôt dans l’App Store. Ce jeu à la très belle direction artistique suit l’histoire de deux Enfants du Solstice capables d’unir les pouvoirs du soleil et de la lune afin de maîtriser la magie d’éclipse, seule force en mesure de vaincre les créatures du redoutable alchimiste Fleshmancher.

Un bijou de RPG à l’ancienne

Le système de jeu se distingue par une grande liberté de déplacement, rompant avec la grille traditionnelle des anciens RPG (dont le titre s’inspire clairement). Les combats au tour par tour se veulent dynamiques et stratégiques, intégrant frappes synchronisées, combos, boosts et mécanismes de verrouillage, ce qui là encore tranche avec les systèmes de menus et sous-menus de type « Final Fantasy ». Les rencontres aléatoires disparaissent au profit d’une approche finalement plus réaliste et sans transitions entre les phases d’exploration et d’affrontements. De nombreuses activités annexes enrichissent l’expérience de jeu : navigation, pêche, cuisine, chansons ou encore mini-jeux comme la roulette à la taverne, Sea of Stars regorge de choses à faire sans jamais alourdir son système de jeu.

L’univers du jeu bénéficie d’un rendu pixel art en 2D sublimé par un éclairage dynamique avancé, une patte graphique qui est contestablement LE gros point fort de ce très beau titre.

Une version mobile optimisée

A noter que la version mobile a été entièrement repensée avec une interface tactile exclusive, la compatibilité Game Center, la sauvegarde Cloud pour partager sa progression entre appareils iOS et le support des manettes MFi. Le jeu est optimisé pour les iPhone 16, y compris les modèles Pro Max. Toutefois, certains appareils plus anciens pourraient offrir une expérience instable en raison de limitations de mémoire vive, et leur utilisation est déconseillée pour profiter pleinement du jeu.

Sea of Stars sera disponible dans l’App Store le 7 avril prochain, et les plus impatients doivent savoir que les précommandes sont déjà ouvertes (8,99 euros).