Le marché des intelligences artificielles conversationnelles est littéralement bouleversé par la « confontation » entre Anthropic et le gouvernement américain : les trois premières places du classement des applications gratuites les plus téléchargées sur l’App Store sont désormais occupées par des chatbots, avec en tête, l’IA Claude (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Le chatbot d’Anthropic, devance désormais ChatGPT d’OpenAI et Gemini de Google !

Il s’agit là d’une progression spectaculaire pour Claude, qui pointait encore à la 42e position il y a deux mois. Fait notable, cette ascension ne s’explique pas par une nouveauté logicielle majeure, mais par un contexte politique particulièrement tendu.

Un bras de fer politique aux lourdes implications

Anthropic s’est en effet retrouvé au cœur d’une polémique après des déclarations officielles annonçant la suspension progressive de l’utilisation de sa technologie par certaines instances gouvernementales américaines. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a notamment indiqué sur X vouloir classer Anthropic comme “risque pour la sécurité nationale” au niveau de la chaîne d’approvisionnement.

La société a réagi en justifiant son refus de certaines applications militaires de ses modèles d’IA. “Nous estimons que les modèles d’IA actuels ne sont pas suffisamment fiables pour être utilisés dans des armes entièrement autonomes”, a expliqué l’entreprise. La startup a également affirmé que la surveillance de masse des citoyens constituerait “une violation des droits fondamentaux”.

Une popularité dopée par le débat public

Si les conséquences institutionnelles de ce différend restent incertaines, l’impact sur l’opinion publique a été quant à lui immédiat… et largement à l’avantage d’Anthropic. Claude bénéficie d’un regain massif d’intérêt et d’un soutien visible parmi les utilisateurs d’iPhone.

Dans un paysage technologique où les questions d’éthique relatives à l’IA deviennent un enjeu de société , cette séquence illustre combien les débats politiques peuvent désormais influencer la popularité de de certains chatbots.