On ne va pas se le cacher : on est un peu déçu. Alors certes, la startup Anthropic vient de lâcher, enfin, l’app iOS de son LLM Claude (basée sur le moteur Claude 3), une app qui décloisonne un peu ce modèle de langage réellement très performant mais malheureusement encore trop peu connu face aux mastodontes que sont OpenAI, Gemini ou Llama. De plus, l’application intègre de nouvelles fonctionnalités, telles que la possibilité de télécharger directement des fichiers et des images depuis un iPhone, ou de capturer des photos en déplacement pour une analyse immédiate par Claude. Bref, c’est du tout bon, d’autant que le nouveau forfait d’abonnement Team (30 dollars par mois et par utilisateur) offre des fonctionnalités étendues, telles que le traitement de textes plus longs (idéal pour les documents tels que les documents de recherche et les contrats), grâce à sa fenêtre contextuelle nettement plus grande. Ce forfait donne également accès à la famille de modèles avancés Claude 3, qui comprend des variantes comme Opus, Sonnet et Haiku.

Fort malheureusement, Anthropic a jugé bon de ne pas distribuer son app sur l’App Store français, ce qui prive les amateurs de LLM d’un moteur puissant. Dans les faits, Claude 3 est toujours accessible via l’excellente app Chat AI with Claude Français (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), qui propose le dernier moteur de LLM Claude 3 et une module d’AI bien particulier, AI Friend, qui simulera une sorte d’ami virtuel prêt à discuter avec vous comme un bon pote (enfin, pas tout à fait, il ne faut pas exagérer…). On perd les modules Opus, Sonnet et Haiku, mais le traitement multilingue est bien présent (Claude peut donc parler en français), tout comme la génération de code. Des fonctions plus avancées sont disponibles via le téléchargement d’un module payant cette fois.

Pour rappel, au mois de mars dernier, une série de benchs a montré que Claude 3 était supérieur au ChatGPT d’OpenAI et au Gemini de Google sur un certain nombre de catégories de tests (raisonnement de niveau supérieur, mathématiques multilingues et codage).