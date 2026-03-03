Apple a commencé la semaine en officialisant l’iPhone 17e, son nouveau smartphone le moins cher de la gamme qui commence à 719 euros. Nous connaissons déjà les principales nouveautés, mais il y a également d’autres éléments à connaître.

Une puce A19 moins puissante pour le GPU

L’iPhone 17e embarque la puce A19 qui est déjà présente dans l’iPhone 17. Mais il y a un mais : les deux modèles ne sont pas égaux. En effet, l’iPhone 17 a une puce A19 avec cinq cœurs au niveau du GPU, à savoir la partie graphique. En comparaison, l’iPhone 17e a quatre cœurs pour le GPU. On parle alors du procédé « chip binning ». C’est un procédé industriel qui consiste à trier les puces d’une même série selon leurs caractéristiques réelles (fréquence stable, consommation, nombre de cœurs fonctionnels, etc) après fabrication. Les meilleures puces sont vendues comme des modèles haut de gamme, tandis que celles qui ont de légers défauts ou des performances moindres sont reclassées en versions plus lentes ou avec moins de cœurs, ce qui augmente le rendement global de production

Ici, cela signifie que le nouveau smartphone sera un peu moins bon au niveau de certaines tâches faisant appel aux graphismes, notamment les jeux. Mais il est fort probable que la plupart des utilisateurs ne remarqueront pas de différence à l’usage.

Une batterie avec une capacité inchangée

Un autre élément concerne l’autonomie. L’iPhone 17e embarque une batterie avec une capacité de 4 005 mAh, soit exactement la même chose que pour l’iPhone 16e. En temps normal, Apple ne partage pas ce type d’information avec les clients. Mais la marque est obligée de le faire en Europe pour plus de transparence.

L’iPhone 17e seulement eSIM dans de nouveaux pays

Vient ensuite le cas de l’eSIM. Avec l’iPhone 16e, le modèle vendu aux États-Unis était uniquement eSIM, il n’y a pas de tiroir pour mettre une carte SIM physique. Avec l’iPhone 17e, cette politique s’applique à de nouveaux pays :

Arabie saoudite

Bahreïn

Canada

Émirats arabes unis

États-Unis

Guam

Îles Vierges des États-Unis

Japon

Koweït

Mexique

Oman

Porto Rico

Qatar

En France, l’iPhone 17e supporte aussi bien l’eSIM que la carte SIM physique.

Un mode portrait de nouvelle génération

Enfin, l’iPhone 17e propose une mise à jour pour ce qui concerne le mode portrait. Apple parle de « portraits de nouvelles génération ». Cela reconnaît les personnes, les chiens et les chats, et enregistre automatiquement des informations de profondeur. Cela permet de transformer des photos en portraits agrémentés d’un flou d’arrière-plan et de régler la mise au point dans l’application Photos après la prise de vue.

Les précommandes débuteront demain avec une commercialisation pour le 11 mars.