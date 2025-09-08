À la veille de la keynote d’Apple, une fuite provenant d’une base de données réglementaire chinoise révèle les capacités de batterie pour les iPhone 17, 17 Air, 17 Pro et 17 Pro Max. Ces informations, partagées par ShrimpApplePro, mettent en lumière des différences notables entre la version avec tiroir pour carte SIM et celle uniquement compatibles eSIM.

Des batteries variables selon les modèles SIM et eSIM

La base de données indique que les iPhone 17 Air, 17 Pro et 17 Pro Max seront proposés avec ou sans tiroir pour carte SIM en fonction des pays. Cette distinction, liée à la disponibilité limitée de la technologie eSIM dans certaines régions comme la Chine, impacte directement les capacités de batterie. Le tiroir pour SIM occupant un espace interne, les modèles qui en sont dépourvus bénéficient d’une batterie légèrement plus grande :

iPhone 17 : 3 692 mAh (non précisé si avec ou sans tiroir SIM).

3 692 mAh (non précisé si avec ou sans tiroir SIM). i Phone 17 Air : 3 036 mAh (avec tiroir SIM), 3 149 mAh (modèle eSIM uniquement).

3 036 mAh (avec tiroir SIM), 3 149 mAh (modèle eSIM uniquement). iPhone 17 Pro : 3 988 mAh (avec tiroir SIM), 4 252 mAh (modèle eSIM uniquement).

3 988 mAh (avec tiroir SIM), 4 252 mAh (modèle eSIM uniquement). iPhone 17 Pro Max : 4 823 mAh (avec tiroir SIM), 5 088 mAh (modèle eSIM uniquement).

The real battery capacity of the 17 series from Chinese regulatory pic.twitter.com/6gG1FrfTUi — ShrimpApplePro 🍤 ずっと真夜中でいいのに (@VNchocoTaco) September 8, 2025

Pour l’iPhone 17 standard, une seule capacité de batterie a été recensée, laissant planer le doute sur sa configuration. En revanche, l’iPhone 17 Pro Max se démarque avec une version uniquement eSIM atteignant 5 088 mAh, une première pour un iPhone, représentant une augmentation de près de 8 % par rapport à l’iPhone 16 Pro Max.

L’iPhone 17 Air, avec son design ultra-fin, est le modèle le plus susceptible de se passer du tiroir SIM dans de nombreux pays en raison de contraintes d’espace interne. Sa batterie, autour de 3 000 mAh, est parmi les plus faibles pour un iPhone. Cependant, Apple contrebalance ce point avec le modem C1, plus économe en énergie, et prévoit une coque-batterie dédiée pour prolonger l’autonomie de ce modèle. Ces ajustements devraient permettre à l’iPhone 17 Air de répondre aux besoins quotidiens, malgré sa capacité limitée.

Une transition progressive vers l’eSIM

Apple semble accélérer sa transition vers les modèles uniquement eSIM, comme c’est le cas aux États-Unis depuis l’iPhone 14. Toutefois, des pays comme la Chine, où les régulations limitent l’usage de l’eSIM, continueront probablement à bénéficier de modèles avec un tiroir pour carte SIM. Cette stratégie permet à Apple de s’adapter aux règles locales tout en optimisant l’espace interne pour des batteries plus grandes dans les versions uniquement eSIM.

L’annonce officielle des iPhone 17, prévue pour mardi, confirmera si ces fuites se vérifient. En attendant, ces données laissent présager des progrès en matière d’autonomie, notamment pour l’iPhone 17 Pro Max, tout en soulevant des questions sur la viabilité de la batterie de l’iPhone 17 Air.