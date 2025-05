Sonic Rumble sera rien moins que le tout premier party game multijoueur tiré de l’emblématique franchise de Sega. Jouable jusqu’à 32 participants sur la même carte, Sonic Rumble proposera un gameplay varié « notamment la Course, où les joueurs s’affrontent pour la première place, la Survie, où l’objectif est de rester dans la partie le plus longtemps possible, le Combat d’anneaux, où il faut esquiver et se battre pour collecter un maximum d’anneaux, et bien d’autres encore ! » Sega précise que « Les parties sont courtes, ce qui permet à tout le monde d’y jouer facilement pendant ses moments libres. » Il sera aussi possible de former une escouade de 4 joueurs pour affrontez d’autres escouades en jeu, et évidemment, les joueurs pourront diriger des personnages aussi iconiques que Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Shadow, Dr. Eggman, etc.



Cela sera t-il suffisant pour concurrencer les ténors du genre (comme Fall Guys par exemple) ? Les reproches ne concerneront pas en tout cas la réalisation générale du titre, qui a l’air franchement de bonne facture, surtout pour du mobile. Sonic Rumble sera disponible dans l’App Store le 31 juillet prochain et il est déjà possible de le précommander à cette adresse.