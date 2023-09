Le Mario Kart-like de Disney va bientôt vrombir sur iOS. Disney Speedstorm est enfin disponible en précommande dans l’App Store (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), et comme prévu la version mobile sera strictement semblable à son homologue console, d’autant que le jeu est passé récemment sous modèle économique free-to-play. Dans Disney Speedstorm, les joueurs pourront diriger des bolides pilotés par les grandes stars de Disney et Pixar, de Mickey en passant par Jack Sparrow, Stitch et compagnie.

Dès le départ, le joueur peut puiser dans un pool de pilotes composé de Baloo, Belle, la Bête, Elizabeth Swann, Shang ou Mowgli mais il sera bien sûr possible ensuite de débloquer d’autres pilotes, soit en jouant au fil des saisons (on en est déjà à la saison 3 sur consoles) soit via des achats in-apps (forcément). Comme on s’en doute, il est possible d’upgrader son véhicule, sans oublier bien sûr une myriade de circuits inspirés des grands classiques de Disney/Pixar. Disney Speedstorm sera disponible dans l’App Store le 28 novembre prochain.