Annoncé il y a plus de deux ans, Age of Empires mobile a enfin une date de lancement sur mobile (iOS et Android). Le jeu de stratégie iconique de Microsoft sera donc disponible dans tous les App Store et Play Store du monde entier le 17 octobre prochain. L’app pourra être téléchargée gratuitement, mais bien évidemment le jeu sera probablement blindé d’achats in-apps (Microsoft n’en dit pas trop sur le sujet).

L’espace de stockage requis pour l’installation n’est franchement pas excessif puisqu’il faudra disposer d’à peine 1,2 Go pour placer le jeu sur le SSD de l’iPhone. Bonne nouvelle, le jeu sera entièrement traduit en français. Reste à voir comment le gameplay d’Age of Empires aura été customisé pour les mobiles, mais a priori ce type de jeu s’avère plutôt adapté aux écrans tactiles. Le trailer ne montre malheureusement qu’une simple cinématique et aucune phase de gameplay, ce qui est tout de même étonnant à 2 mois de la sortie du jeu. Espérons là encore qu’il n’y aura pas de mauvaises surprises concernant le niveau général de réalisation, d’autant que les mobiles modernes ont largement de quoi faire tourner des titres exigeants au plan technique.