Certains titres frappent immédiatement les sens grâce à leur direction artistique. C’est le cas de TOEM : A Photo Adventure, un jeu indé qui a déjà fait sensation il y a deux ans sur Steam et consoles avant de s’annoncer sur iOS et Android. Avec ses superbes graphismes en noir et blanc et un affichage isométrique particulièrement original, TOEM s’annonce comme une véritable pépite sur mobiles. L’objectif du jeu est limpide : « Embarquez dans une expédition exquise, utilisez vos talents de photographe pour découvrir les secrets et la magie de TOEM dans ce jeu d’aventure dessiné à la main. Discutez avec des personnages excentriques, résolvez leurs problèmes en prenant de jolies photos et explorez un environnement relaxant! » Le mode photo, l’un des cœurs du jeu, s’avère aussi original que relaxant. Quant à la bande sonore, étrangement réaliste malgré l’aspect graphique du titre, elle participe à une certaine forme d’immersion dans ce mini-univers aussi charmant qu’étrange.

TOEM est disponible en précommande dans l’App Store. Le jeu sera téléchargeable gratuitement le 23 octobre prochain, mais il faudra effectuer un unique achat in-app pour profiter du jeu dans son intégralité. Prometteur.