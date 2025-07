Chants of Sennaar, un superbe jeu d’aventure narratif français (et primé) s’annonce sur iOS ! Ce jeu indé propose une expérience immersive inspirée du mythe de la tour de Babel. Le joueur incarne un mystérieux Voyageur chargé de rétablir la communication entre des peuples divisés, chacun parlant une langue oubliée. À travers l’exploration d’une tour labyrinthique et de cultures uniques, il faudra déchiffrer des glyphes et des grammaires anciennes pour résoudre des énigmes linguistiques. Le tout est porté par une direction artistique éclatante, influencée par Moebius et la bande dessinée franco-belge, sans oublier une bande-son envoûtante.



Disponible en précommande sur l’App Store avec une réduction de 10 % au lancement, le jeu du studio Rundisc (édité par Playdigious) propose aussi un essai gratuit avant de débloquer l’aventure complète. Entièrement optimisé pour les appareils mobiles, Chants of Sennaar bénéficie d’une interface tactile repensée, d’une compatibilité avec les manettes MFi, d’un système de sauvegarde dans le Cloud et d’un support complet pour les iPhone, y compris le 16 Pro Max. A noter que Chants of Sennar avait remporté pas moins de trois prix lors de la cérémonie des Pégases 2024, dont ceux du meilleur jeu indépendant et du meilleur jeu tout court.