Supercell, le studio à l’origine des méga hits mobiles Clash Royale et Clash of Clans, a annoncé ce jeudi la date de sortie de son prochain « banger » baptisé Squad Busters. Ce jeu de combat multijoueurs, au style graphique tout aussi coloré que les autres succès du studio, sera disponible sur iOS et Android le 29 mai prochain. Durant une partie de Squad Busters, 10 joueurs s’affrontent pour collecter le plus de gemmes. Bref, il s’agit bel et bien d’un traditionnel MOBA (combat multijoueuyrs en arène), évidemment adapté et simplifié pour le jeu mobile. Et comme dans tous les jeux du studio suédois, les mécaniques freemiums sont à l’honneur (en d’autres termes, tout est fait pour vous faire passer à la caisse).



Squad Busters était en bêta fermée depuis plus d’un an, et il semble donc que le studio soit parvenu à la bonne formule (économique). Supercell espère évidemment rien moins qu’un énorme succès de plus, mais il faut tout de même noter que leur dernier titre, Brawl Stars (sorti en 2018), a été très loin de rencontrer le même succès qu’un Clash Royale. Squad Busters peut être précommandé à cette adresse.