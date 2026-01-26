Apple a confirmé que les mises à jour iOS 26.2.1 sur iPhone et watchOS 26.2.1 sur Apple Watch vont être bientôt disponibles. L’annonce a eu lieu en même temps que la présentation de l’AirTag 2 ce lundi.

iOS 26.2.1 et watchOS 26.2.1 arrivent très bientôt

Les deux mises à jour seront nécessaires pour pleinement profiter de l’AirTag 2. Apple indique qu’iOS 26.2.1 au minimum est nécessaire sur iPhone pour pouvoir se connecter à la balise. Pour sa part, la fonctionnalité Localisation précise sur Apple Watch nécessite une Apple Watch Series 9 (et modèles ultérieurs) ou une Apple Watch Ultra 2 (et modèles ultérieurs) avec watchOS 26.2.1 au minimum.

Qu’en est-il des autres changements si l’AirTag 2 ne vous intéresse pas ? Apple ne dit rien d’autre pour le moment. On peut se douter qu’iOS 26.2.1 et watchOS 26.2.1 viendront corriger quelques bugs dans la foulée. Ces versions pourraient également boucher des failles de sécurité. Il faudra attendre leur disponibilité pour s’en assurer.

Apple ne communique pas une date de sortie précise pour les deux mises à jour. Mais il est certain qu’elles sortiront toutes les deux cette semaine, sachant que les premières livraisons de l’AirTag 2 auront lieu le 28 janvier. On peut donc éventuellement s’attendre à une disponibilité aujourd’hui ou demain.

C’est l’occasion de rappeler qu’iOS 26.3 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs et testeurs publics. Elle aussi ne devrait pas tarder à arriver en version finale.