Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 2 (build 23D5103d) d’iOS 26.3 sur iPhone et d’iPadOS 26.3 sur iPad. Elle arrive presque un mois après la précédente et concerne pour l’instant les développeurs.

Bêta 2 pour iOS 26.3 et le reste

Il n’y a pas encore d’informations concernant les nouveautés à retrouver avec la version du jour. La première bêta avait été l’occasion d’avoir trois nouveautés. La première est une nouvelle option pour transférer facilement les données depuis un iPhone vers un smartphone Android. Cela permet de transférer photos, vidéos, messages, notes, applications, mots de passe ou encore le numéro de téléphone.

En deuxième nouveauté, on retrouve la fonction « Transfert de notifications ». Comme le nom le suggère, cela permet de transférer des notifications vers un appareil tiers, comme une montre ou un bracelet connecté. C’est pour tous ceux qui veulent une alternative à l’Apple Watch.

Enfin, Apple a fait une petite modification au niveau des fonds d’écran. Auparavant, Apple proposait une section combinant météo et astronomie, mais la météo a été séparée dans sa propre catégorie. Il existe désormais trois fonds d’écran météo prédéfinis avec différentes polices pour l’heure et différents widgets météo afin de donner aux utilisateurs une meilleure idée de la manière dont le fond d’écran météo peut être utilisé.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la bêta 2 d’iOS 26.3.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 2 pour macOS 26.3 (build 25D5101c) sur Mac, de watchOS 26.3 (build 23S5600d) sur Apple Watch, de tvOS 26.3 (build 23K5600b) sur Apple TV et watchOS 26.3 (build 23N5602d) sur Apple Vision Pro.