Apple a proposé la première bêta d’iOS 26.3 au téléchargement sur iPhone et iPad. Il y a quelques nouveautés au téléchargement pour cette version qui concerne pour l’instant les développeurs.

Transfert de données d’un iPhone vers Android

La première nouveauté de la bêta 1 d’iOS 26.3 est que la mise à jour vient faciliter le transfert de données depuis un iPhone vers un smartphone Android. La procédure s’initie en plaçant simplement l’iPhone à proximité du smartphone Android à condition que les deux terminaux disposent des dernières versions logicielles et soient connectés au Wi-Fi avec le Bluetooth activé. L’appairage s’effectue soit en scannant un QR code affiché sur l’écran du téléphone Android, soit en utilisant un code de jumelage et un identifiant de session.

Une fois la connexion établie, l’utilisateur peut sélectionner une large gamme de données à copier : photos, vidéos, messages, notes, applications, mots de passe ou encore le numéro de téléphone. Toutefois, certaines informations sensibles ou spécifiques ne se transfèrent pas avec l’outil d’iOS 26.3. Les données de l’application Santé, les jumelages Bluetooth existants ainsi que les notes verrouillées ne sont pas pris en charge par cet outil de migration.

iOS 26.3 beta 1 adds a new “Transfer to Android” setting pic.twitter.com/c9e1D7kChv — Aaron (@aaronp613) December 15, 2025

« Transfert de notifications » vers un appareil tiers

En deuxième nouveauté, on retrouve « Transfert de notifications ». Comme le nom le suggère, cela permet de transférer des notifications vers un appareil tiers, comme une montre ou un bracelet connecté. C’est pour tous ceux qui veulent une alternative à l’Apple Watch. Il est possible de sélectionner spécifiquement quelles applications sont autorisées à transmettre leurs notifications plutôt que d’activer un transfert global par défaut.

Cependant, Apple impose une limitation technique majeure : le flux de notifications ne peut être dirigé que vers un seul appareil à la fois. Concrètement, si le transfert est activé pour une montre connectée concurrente, l’Apple Watch associée ne pourra plus recevoir ni afficher les alertes simultanément.

Il faut savoir qu’Apple n’ajoute pas cette option pour faire plaisir aux utilisateurs. Cela constitue une réponse directe aux pressions réglementaires qui s’intensifient contre le fabricant d’iPhone, notamment en Europe avec le DMA.

iOS 26.3 Beta 1 adds ‘Notification Forwarding’ option for third-party wearable devices. When this option is enabled, the Apple Watch will no longer receive or show notifications. pic.twitter.com/fswVGa0Hl8 — Beta Profiles (@BetaProfiles) December 15, 2025

Petit changement pour les fonds d’écran de météo

Enfin, la troisième nouveauté de la bêta 1 d’iOS 26.3 concerne les fonds d’écran. Il y a une nouvelle section concernant les fonds d’écran pour l’écran de verrouillage de l’iPhone.

Auparavant, Apple proposait une section combinant météo et astronomie, mais la météo a été séparée dans sa propre catégorie. Il existe désormais trois fonds d’écran météo prédéfinis avec différentes polices pour l’heure et différents widgets météo afin de donner aux utilisateurs une meilleure idée de la manière dont le fond d’écran météo peut être utilisé.

iOS 26.3 beta 1 separates the Weather and Astronomy wallpapers and adds additional options pic.twitter.com/f0MxGy0AEo — Aaron (@aaronp613) December 16, 2025

Il faudra voir maintenant si les futures bêtas ajouteront d’autres nouveautés ou si Apple se contentera de corriger des bugs et améliorer les performances. La version finale d’iOS 26.3 devrait arriver à la fin janvier si l’on se base sur les versions x.3 des années précédentes.