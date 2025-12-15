Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 1 (build 23D5089e) d’iOS 26.3 sur iPhone et d’iPadOS 26.3 sur iPad. Elle arrive quelques jours après la version finale d’iOS 26.2. Elle concerne pour l’instant les développeurs.

Bêta 1 pour iOS 26.3 et le reste

Il n’y a pas encore d’informations sur les nouveautés à retrouver avec la bêta 1 d’iOS 26.3. Il se peut toutefois qu’Apple se focalise sur les correctifs et optimisations ici plutôt que les nouveautés. Cela s’explique essentiellement par le fait que la phase de bêta a lieu en partie pendant les fêtes de fin d’année. Il y aura logiquement des nouveautés, mais elles ne devraient pas être nombreuses.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement d’iOS 26.3.

Apple ne dit pas encore quand la version finale sera disponible. Pour donner une idée, la version finale d’iOS 18.3 a été proposée le 27 janvier l’an dernier.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 1 pour macOS 26.3 (build 25D5087f) sur Mac, watchOS 26.3 (build 23S5586d) sur Apple Watch, tvOS 26.3 (build 23K5585c) sur Apple TV et visionOS 26.3 (build 23N5588c) sur Apple Vision Pro. Là encore, cela concerne d’abord les développeurs, avec la bêta publique qui ne va pas tarder à arriver.