Apple propose aujourd’hui au téléchargement la mise à jour iOS 26.2 (build 23C55) sur iPhone et iPadOS 26.2 sur iPad. Il s’agit de la version finale, elle débarque après plusieurs bêtas et deux release candidates.

Les nouveautés d’iOS 26.2 sur iPhone

Il y a plusieurs nouveautés avec iOS 26.2, voici la liste communiquée par Apple :

Traduction en direct avec des AirPods

La fonctionnalité de traduction en direct avec les AirPods est désormais disponible pour les utilisateurs de l’UE. Vous pouvez ainsi écouter la traduction de ce qui vous est dit lorsqu’une personne à proximité vous parle dans une autre langue.

Apple Music

La playlist « Morceaux favoris » apparaît dans « En vedette » sur l’onglet Accueil.

Les paroles des morceaux téléchargés dans Apple Music sont disponibles hors ligne. Vous pouvez désormais y accéder sans vous connecter à Internet.

Podcasts

Les liens vers les podcasts mentionnés vous permettent de consulter et de suivre d’autres podcasts mentionnés dans l’épisode que vous écoutez, directement depuis le lecteur et la transcription.

Jeux

Les filtres de la bibliothèque de l’app Jeux vous permettent de rechercher des jeux par catégorie, taille et plus encore.

Les bannières des scores des défis affichées dans le jeu vous indiquent en temps réel quand quelqu’un prend la tête.

Prise en charge améliorée des manettes connectées telles que les manettes Backbonr et Razer

Cette mise à jour apporte les améliorations et les correctifs suivants :

Une option supplémentaire vous permet de personnaliser davantage l’apparence de l’heure affichée sur l’écran verrouillé en augmentant ou en diminuant l’opacité du Liquid Glass.

Les alarmes des rappels vous aident à gérer les tâches urgentes en intégrant une fonction de report d’alarme et l’activité en direct si vous avez besoin de plus de temps pour marquer le rappel comme terminé.

Les codes AirDrop ajoutent un niveau de vérification supplémentaire lors de l’utilisation d’AirDrop avec des contacts inconnus. Pour finaliser le transfert, l’expéditeur doit saisir le code affiché sur l’appareil du destinataire.

Dans l’app Maison, le jumelage d’accessoires vendus ensemble simplifie leur configuration : un seul code suffit pour ajouter facilement plusieurs accessoires.

L’option « Clignotement pour les alertes » dans les réglages Accessibilité vous permet de faire clignoter l’écran de votre appareil lorsque vous recevez une notification.

Les tableaux de Freeform peuvent contenir du texte, des images, des documents et des dessins, avec des cellules dont la taille se redimensionne intelligemment pour s’adapter au contenu, afin d’apporter de la structure au canevas.

Un problème empêchant la lecture immédiate des albums en avant-première dans la bibliothèque Apple Music au moment de leur sortie a été corrigé.

Un problème pouvant entraîner une erreur de marquage d’un réglage « Confidentialité et sécurité » comme géré par une organisation a été corrigé.

Pour mettre à jour, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement pour iOS 26.2. Sinon, vous pouvez télécharger le firmware depuis notre page dédiée puis procéder à l’installation depuis le Finder (Mac) ou iTunes (Windows).