Apple vient de proposer au téléchargement la deuxième release candidate d’iOS 26.2 sur iPhone. Elle arrive quelques jours après la précédente et concerne aussi bien les développeurs que les testeurs publics.

Deuxième release candidate pour iOS 26.2

La première release candidate d’iOS 26.2 avait pour numéro de build 23C52. La deuxième a pour identifiant 23C54. Il y a donc eu une légère différence, mais Apple ne précise pas laquelle. Cela peut être un bug gênant comme la correction d’une faille de sécurité ou tout autre chose. Une chose quasi certaine est qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle fonctionnalité.

La release candidate correspond à la version finale distribuée aux développeurs et testeurs publics. Malgré tout, il est nécessaire de faire plusieurs tests pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu. Si c’est bel et bien le cas, alors Apple proposera exactement cette version d’ici les prochains jours pour le public. Mais s’il y a un bug gênant, Apple le corrigera et proposera une version révisée. C’est le cas ici comme nous pouvons le voir.

Plusieurs nouveautés sont au programme d’iOS 26.2. La mise à jour dispose d’un curseur pour ajuster Liquid Glass sur l’écran de verrouillage pour régler la transparence de l’horloge. Il y a également la fonction de traduction en temps réel sur les AirPods qui devient disponible dans les pays de l’Union européenne. L’application Rappels prend désormais en charge les alarmes pour les tâches à accomplir. Les animations des menus ont aussi été remaniées et CarPlay permet désormais de désactiver les messages épinglés dans l’application Messages.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la deuxième release candidate d’iOS 26.2. La version finale pour tout le monde devrait logiquement arriver dans quelques jours. Mais il n’y a pas encore une date de sortie précise.